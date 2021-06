Rudiger se disculpó por mordida a Pogba: 'No debo ir con la boca así'

Antonio Rudiger levantó la polémica el martes luego de intentar morder a Paul Pogba durante el encuentro entre Francia y Alemania en su debut en la Eurocopa.

El central alemán califició la acción como desafortunada y aseguró que lo platicó amistosamente con el francés.

"Sin duda alguna, no debo ir con la boca así a la espalda de nadie, me parece desafortunado. Paul y yo hablamos muy amistosamente tras el pitido final y él confirmó en la conversación conmigo y luego también en la entrevista que de todos modos no se trataba de una mordida, como algunos pensaron al principio", mencionó Rudiger según Sky Sports.

De igual forma, el zaguero del Chelsea afirmó que se haber mordido a Pogba, habría sido sancionado por el árbitro.

"Incluso durante el partido, el árbitro me dijo que me habría castigado si lo hubiera considerado una agresión", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS SUÁREZ: 'ESTA SERÍA MI ÚLTIMA COPA AMÉRICA POR UN TEMA DE EDAD'