Eurocopa 2020: CR7 y Portugal buscará ratificarse como monarca continental

La selección de Portugal hará su debut en la Eurocopa ante Hungría y guiada por la experiencia y liderazgo de Cristiano Ronaldo, quien se convertirá en el único jugador que participa en cinco ediciones de este torneo, la escuadra lusa buscará ratificarse como monarca continental.

El capitán portugués está habituado a jugar en escenarios bajo presión. Disputó su primera Eurocopa en 2004 y considera que desde entonces su carácter se ha forjado, por lo que ahora no está presente el nerviosismo de iniciar su camino para defender el título que al momento mantienen.

"Los jugadores que duran más en el futbol son los que mejor se saben adaptar a la situación actual. Yo he evolucionado desde los 18 hasta los 36 años. Me adapté bien con el paso de los años", declaró en conferencia de prensa.

Y a pesar de que ya ha disputado en repetidas ocasiones este certamen, dejó en claro que esta celebración tiene la misma importancia que las anteriores y está completamente enfocado en hacer una buena actuación en conjunto con sus compañeros, por lo que dará su mejor nivel.

"Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Estoy centrado en mi selección, porque no se juega una competición de esta magnitud todos los días. Es mi quinta Eurocopa, pero en mi cabeza es como si fuese el primero", manifestó.

Y si bien el técnico Fernando Santos dispone de veteranos, también tiene bajo su mando a una plantilla joven, pero este factor no es una desventaja, al menos no bajo la óptica del 'Comandante', quien mostró confianza en su equipo y afirmó que están listos para encarar esta competencia.

"Somos un equipo más joven que en 2016. Solo la competición dirá si somos mejores o peores que en 2016. Si me dicen que mañana vamos a perder, pero ganamos la Eurocopa, lo firmo. El equipo está preparado física y mentalmente y sé que vamos a hacer un buen torneo", expresó.

