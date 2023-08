Santiago Baños sobre la Leagues Cup: 'Es un gran torneo, pero tiene cosas por mejorar'

Santiago Baños, presidente del América, habló sobre la Leagues Cup y admitió que le gustó este torneo y su formato, aunque considera que hay aspectos por mejorar para las próximas ediciones.

“A mí me gusta el torneo, el formato, como cualquier nuevo proyecto hay cosas por mejorar, sin duda; no creo que el primer Mundial haya sido perfecto. Se pueden mejorar muchas cosas, pero es un gran torneo y creo que le va a ayudar mucho a la liga mexicana y en especial al jugador mexicano. El formato es igual al del Mundial 2026 que son dos partidos por grupo y es ganar o te vas a tu casa”, dijo el directivo americanista a TUDN.

“Competir en una cancha y a un futbol al que no estamos acostumbrados, que es más físico, ayuda. El tener dos partidos de grupo y luego ‘el mata mata’ es interesante y creo que es un torneo que debe servir muchísimo a la Liga MX, es un reflejo de lo que puedes hacer en la Liguilla, que es otro torneo”, añadió.

Asimismo, Baños dio algunas propuestas que podrían ayudar a mejorar el certamen y generar menos desgate para los equipos de la Liga MX con mayor convocatoria, pues cree que los viajes a través de la Estados Unidos son muy desgastantes para los equipos mexicanos.

“Yo creo que América, Chivas, Monterrey, Tigres, igual Cruz Azul o Pumas, que son los equipo que más afición tienen en Estados Unidos, deberíamos de tener una sede fija. Por ejemplo, el América juega de local en Los Ángeles y si calificas de primero de grupo sigues ahí y si no te toca viajar”, destacó.

“Sí te podría decir que el tema de los viajes desgasta. No es lo mismo estar en tu sede, regresar a tu casa, que levantarte en la mañana en el hotel, come, agarra un vuelo, entrena, juega. Pero no se puede jugar en México, al menos de que la Final o Semifinal puede ser que la traigas aquí, pero financieramente no da para que lo traigas a México, porque un martes a las 7 de la noche no da, allá (en Estados Unidos) en el estadio hay 35 mil personas pagando boletos de 80 o 100 dólares, eso hay que tenerlo en la cabeza de una vez”, finalizó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: RAYADOS, CON EL APOYO DE TODO MÉXICO PARA LAS SEMIFINALES DE LA LEAGUES CUP