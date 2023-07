Uriel Antuna: "A muerte con el técnico que esté, todos luchamos por el mismo objetivo"

Luego de ser campeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana, Uriel Antuna aprovechó el espacio con los medios de comunicación para expresar declaraciones, sobre todo lo que vivió en esta Copa Oro y también sobre el técnico Jaime Lozano.

"Todo el gurpo estuvo a la altura, todos trabajaron muy bien, creo que es recompensa de todos, todos han estado trabajando al 100 por ciento para lograr este objetivo que tanto anhelábamos.

"A todos nos salió, no nada más a mí, fueron lágrimas de felicidad, de todo, qué te puedo decir, estoy muy agradecido con Dios con la vida con mi esposa con mi fmilia, todos estuvieron apoyándome en los momentos más duros, qué te puedo decir si quedamos campeones", sentenció el futbolista del Cruz Azul.

Se le preguntó al delantero mexicano si estaba a muerte con Jimmy Lozano y este aseguró que hay que estar a muerte con el técnico que esté.

"Claro que sí, creo que nos ha dado una confianza a todos, no nada más a mí, sino creo que a todos, creo que con el técnico que esté estamos a muerte, porque al final de cuentas todos luchamos por el mismo objetivo", señaló el seleccionado nacional.

Asimismo, se le cuestionó a Uriel sobre su sentir sobre las críticas de los aficionados hacia él.

"Momentos complicados, que todo futbolista creo que ha pasado y algunos, pero yo siempre voy a dar el máximo de mí, siempre voy a estar agradecido con la Selección, siempre voy a entregar el máximo de mí me toque o no me toque, soy un aficionado más de la Selección, no sé si vieron, estaba en la banca y estaba más nervioso que muchos de todos ustedes, creo que siempre voy a estar para la Selección me toque o no me toque", finalizó el atacante mexicano

