Quiere seguir viviendo el sueño. Jaime Lozano tiene un objetivo claro, dirigir a la Selección Mexicana en un Mundial. El entrenador mexicano volvió a darle una alegría a la adición Azteca al lograr la Copa Oro.

“Con estos resultados te abres oportunidades, ojalá me toque seguir, pero no me corresponde a mí decidirlo. Claro que me gustaría estar aquí y dirigir a mi selección en un mundial”, dijo Jimmy Lozano en conferencia de prensa.

A su vez, dejó en claro que su contrato finalizó tras lograr el título, e hizo hincapié en que los mexicanos no creen en el proceso, señaló que la confianza es una pieza importante.

“Yo firmé un contrato para la Copa Oro, a partir de ya estoy libre, los mexicanos a veces no creemos mucho en en el proceso y aún si hubiéramos perdido, habría que valorar otras cosas, no solamente el resultado final”, argumentó.

Por su parte, reconoció a su rival Panamá, pues dijo que eliminó a un gran equipo de futbol, el cuadro de las Barras y las Estrellas en semifinales.

“Eso valoro mucho a la selección de Panamá que ha estado con un mismo técnico, que ha confiado en él, que es difícil ganarle, eliminó a EU en una semifinal y si confiamos un poquito más en el proceso los resultados van a ser mejores”, afirmó.

También argumentó que las oportunidades sólo se presentan una vez y debes de tomarlas con responsabilidad, y si no es el elegido apoyará incondicionalmente.

“Uno tiene que aprovechar las oportunidades, de mi parte siempre que pueda ayudar a la Selección estaré dispuesto. El que estoy viviendo es un sueño y si me toca continuar seguiré dormido”, finalizó.

