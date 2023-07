Por el liderato con algunas rotaciones. Un punto ante Qatar será suficiente para que la Selección Mexicana finalice como primer lugar de su grupo en la Copa Oro, sin embargo, para el choque de este domingo Jaime Lozano planea algunas modificaciones a su once, recordando que en los primeros dos partidos no le movió a su cuadro que estuvo plagado de futbolistas que ya conocía de la selección Olímpica.

“Me fui por la gente que más conocía, y después de estos entrenamientos y tratar de jugar con el contexto de que llevamos dos buenos partidos, pienso que puede haber modificaciones porque son 23 jugadores y debo de generar esa competencia interna”, afirmó en conferencia de prensa.

El 'Jimmy' reveló que algunos de los futbolistas que más le sorprendieron ahora que trabaja con ellos fueron Luis Chávez, Orbelín Pineda y Jesús Gallardo, sin embargo, reconoció que su admiración va inclinada a que todos ellos son jugadores de perfil izquierdo.

“Como jugador zurdo que fui te fijas más en lo que quisiste ser y no pudiste. Yo ya había visto a (Luis) Chávez en la Sub 20, siempre nos hizo gol, es un jugador que tiene el techo muy, muy alto y todos los vimos con el gol en el Mundial. Le vino bien salir de Xolos y no porque Xolos fuera malo, sino porque al salir y dejar tu casa agarras madurez y en Pachuca ha crecido mucho”, agregó.

“Tampoco había tenido la oportunidad de dirigir a Orbelín (Pineda) y se me hace un crack. En Pumas tuve muy poquito a (Jesús) Gallardo y también me gusta, pero creo que como zurdo a veces te gana el corazón por los zurdos”, apuntó Lozano.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: OCHOA SE DESHACE EN ELOGIOS AL JIMMY: 'HA TRABAJADO BIEN, LO ENTENDEMOS PERFECTAMENTE'