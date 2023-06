La voz más autorizada. El experimentado capitán de la Selección Nacional, Guillermo Ochoa, reconoció que lo vivido en Nations League debe de dejar una lección importante tanto en la cancha como en la parte directiva, pero aclaró que al interior del equipo hay sed de revancha y lo demostrarán desde mañana que debuten en la Copa Oro.

“Lo importante es buscar, dar el ejemplo de seguir, que la vida del futbolista como en cualquier otra profesión hay bajas y altas y hay que saber levantarse para perseguir los sueños, esa es mi vida y así he basado mi carrera y así veo a mis compañeros, con ganas de revancha, lo que sucedió no me gustó porque quiero dar alegrías y hay que enfocarnos a lo que está en nuestras manos”, afirmó el guardameta.

“Como jugadores tenemos que buscar los resultados en la cancha y las formas en como se dieron no fueron las adecuadas, pero eso ya es pasado y debemos enfocarnos en el presente y futuro y solo podemos hablar en la cancha y ahora lo importante es concentrarnos en Honduras”, agregó.

Respecto a la postura de un sector de la afición que ha atacado a los jugadores con insultos, el portero reprobó las formas, pues si bien sabe que su trabajo está expuesto a la crítica no acepta que se rebasen el límite.

“A lo largo de los años he vivido de todo y al final lo importante es lo que hagamos en la cancha, el aficionado está en su derecho de exigir y no comparto los insultos, esa no es la manera de pedirle a alguien que haga bien las cosas. Lo que nos corresponde es hablar en la cancha y es donde hay que mejorar”, sentenció Guillermo Ochoa.

