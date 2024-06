Selección de Canadá denuncia racismo contra sus jugadores tras el duelo ante Argentina

La Copa América inició con una 'mancha'. Y es que tras la victoria de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium, la Selección de Canadá denunció comentarios racistas en contra de uno de sus jugadores. Asimismo, también solicitaron a la CONMEBOL y CONCACAF tomar acciones para que estas acciones no se repitan a lo largo del certamen en Estados Unidos.

A través de un comunicado en redes sociales, la Selección Canadiense demostró su preocupación sobre los comentarios que recibió Moise Bombito tras el duelo ante la Albiceleste. Aunque no está claro si fueron o no aficionados argentinos, estos ataques no pasaron desapercibidos, ya que se dieron después de una acción puntual en el partido inaugural.

"El futbol de Canadá está consciente y profundamente preocupado por los comentarios racistas hechos en línea y dirigidos a uno de los jugadores de nuestra selección nacional masculina después del partido de esta noche. Estamos en comunicación con Concacaf y Conmebol sobre este asunto", se expresó en el comunicado.

En el duelo ante los comandados por Lionel Scaloni, el defensa canadiense, Moise Bombito derribó a Lionel Messi. Aunque la barrida no fue de gravedad ni propició una lesión sobre el ocho veces del Balón de Oro, algunos usuarios en redes sociales le recriminaron al zaguero con gestos y comentarios fuera de lugar.

Y es que en los comentarios de su último post, Bombito recibió comentarios como "maldito mono", "negro de mierda", "¿Cómo le vas así a Messi? La concha de tu madre", "¿Qué haces, chocolatito?", además de algunos gifs y emojis de changos, orangutanes y señalamientos despectivos.

Concacaf ya investiga racismos contra jugador de Canadá

A través de un comunicado, el organismo detalló que ya está al tanto de la situación y trabajará en conjunto con FIFA y Conmebol para llevar a cabo una investigación.

"Apoyamos a Canada Soccer al condenar las vergonzosas publicaciones en las redes sociales dirigidas a Moise Bombito. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en la sociedad. Ahora estamos trabajando con la federación y con nuestros compañeros de CONMEBOL y FIFA para buscar formas de investigar las cuentas que publicaron material racista", se lee.