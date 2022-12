Carlos Queiroz tras ser eliminados: "Merecimos empatar, pero el sueño se acabó"

Los estadounidendes terminaron pidiendo la hora. Estados Unidos se quedó con el segundo lugar a pesar de que la selección de Irán controló y los acorraló al final del partido: "Merecimos empatar, pero el sueño se acabó", declaró Carlos Queiroz, técnico asiático.

"Naturalmente, el sueño se acabó. Creo que un empate hubiese sido más justo, pero el futbol castiga al que no marca; y nosotros no lo hicimos", se lamentó el técnico portugués en la conferencia posterior al partido.

A Irán le bastaba con sumar un punto para asegurar el segundo lugar y con ello avanzar a Octavos de Final para enfrentar a Países Bajos, sin embargo, la justicia para ellos se ausentó y se despidieron de Qatar 2022.

"Jugamos mejor, pero no marcamos. El fútbol castiga al que no marca y no entiende del 'si condicional'. Creo que el empate hubiese sido más justo, pero el fútbol no es una cosa de justicia. No marcamos, ellos sí; ganaron y pasan ronda", finalizó Queiroz.

