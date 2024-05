Carlos Sainz ha estado en el centro de las especulaciones en la actual temporada de Fórmula 1, ya que Lewis Hamilton tomará su lugar en Ferrari en 2025. La oferta principal que tiene es en Sauber que a partir de 2026 se convertirá en el equipo de trabajo de Audi.

El fabricante alemán espera pronto una respuesta, pero el piloto español se ha tomado su tiempo ante la posibilidad de que llegue una oferta por parte de Red Bull y Mercedes. Sin embargo, estas oportunidades comienzan a esfumarse y Sainz tendrá que buscar otro asiento.

En la escudería austriaca, lo más probable es que se mantenga Sergio 'Checo' Pérez, mientras que los alemanes se han inclinado por ascender a Andrea Kimi Antonelli desde la Fórmula 2. En ese escenario, Williams se habría acercado al de Madrid para hacerle una oferta.

La escudería británica ya tiene a Alex Albon con contrato, pero James Vowles ha declarado que están trabajando para que se hagan los cambios necesarios en la infraestructura para ascender lugares en la parrilla en las próximas temporadas.

Y aunque Williams ahorita está en el fondo del campeonato, una de sus cartas bajo la manga para convencer a Sainz es el acuerdo de la escudería de motor cliente con Mercedes para 2026. "El coche de 2025 está en el túnel, es tan sencillo como eso".

"Y lo está haciendo para adelantarse a tiempo para, de hecho, 2026 y 2027. Durante todo el camino, mi mensaje seguirá siendo el mismo: no es que no me importen estos años (antes de 2026), sino que quiero que tengamos éxito en el futuro", fueron las palabras de Vowles en el Gran Premio de Emilia-Romagna.

Por su parte, Sainz ha insistido que no se adelantará a tomar una decisión. "Entre bastidores sé más. Hay rumores y todo eso, pero no te preocupes, no voy a soltar nada. Voy a poner todas las opciones sobre la mesa y tomar la decisión correcta. Sólo puedo decir que, una vez que abra mi mente, todo sucederá muy rápidamente", declaró previo a Mónaco.

