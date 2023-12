Verstappen sobre la rivalidad con Hamilton: ”Aprecio esos duelos, aunque no los extraño”

La temporada 2023 de la Fórmula 1 llegó a su fin, Red Bull consiguió el bicampeonato en el Mundial de Constructores y por primera vez en la historia hizo el 1-2 en el Campeonato de Pilotos, además de recordar que Max Verstappen consiguió el tricampeonato de conductores en la Máxima Categoría del Automovilismo.

Durante la ceremonia de premiación de la F1, Max Verstappen declaró para el periódico suizo Blick cómo fue esta campaña para el piloto neerlandés, además de recordar los momentos más álgidos en su rivalidad con el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

Verstappen aseguró, que si bien no extraña la rivalidad con el piloto británico, sí aprecia los momentos que tuvieron ambos pilotos, especialmente en la campaña 2021, recordando que ese campeonato se definió en la última vuelta del último Gran Premio de esa temporada.

"Estoy contento con cómo ha ido esta temporada. Claro que aprecio los duelos que solía tener con Lewis, pero no los echo de menos. Lo que aprecio ahora también son los éxitos que podemos celebrar como equipo. Me encanta dominar las carreras, pero eso también significa luchar conmigo mismo, no siempre me fijo en el resultado, solo intento hacerlo todo lo mejor que puedo", comentó.

Tanto Hamilton como Verstappen ya piensan en la siguiente temporada, donde uno buscará su tetracampeonato mientras que el otro querrá lograr su octavo título que lo acredite como el piloto más ganador en la historia de la Máxima Categoría del Automovilismo.

