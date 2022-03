Verstappen elogió a Checo Pérez tras su primera pole: 'El potencial está ahí'

El Gran Premio de Arabia Saudita quedará marcado para la historia, y es que en el circuito de Jeddah el mexicano, Checo Pérez, consiguió la primera pole de su carrera. Por ello, Max Verstappen no dejó escapar la oportunidad para felicitarlo y asegurar que Red Bull cuenta con un gran potencial en la temporada 2022.

"El potencial está ahí obviamente porque Checo ha conseguido la pole. Me alegro mucho por él, pero por mi parte, necesito comprobar qué ha ido mal", dijo en entrevista con DAZN tras las clasificatorias, donde el nacido en la ciudad de Hasselt finalizó por debajo de Charles Leclerc y Carlos Sainz, ambos pilotos de Ferrari.

Asimismo, el holandés dio a conocer que no se sintió cómodo con el monoplaza tanto en la primera como en la segunda vuelta debido a que tuvo problemas con el agarre.

"Mi primera vuelta ha sido terrible, no tenía nada de agarre. En la segunda hemos intentado enfocarlo de manera distinta, pero no me sentía cómodo empujando en las curvas de alta velocidad porque no tenía el agarre que quería", sentenció.

Checo arrancará en el primer lugar de la parrilla tras finalizar con un tiempo de 1:28.200, mientras que Verstappen lo hizo con una marca de 1:28.461. Leclerc y Sainz serán segundo y tercero respectivamente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ: MUNDO DEL DEPORTE FELICITÓ AL MEXICANO POR SU PRIMERA POLE POSITION