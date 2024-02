Toto Wolff supo del acuerdo entre Hamilton y Ferrari cuando Vasseur no le contestó

El movimiento más destacado para la temporada 2025 de la Fórmula 1 se anunció desde inicios de este año, con la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari. El británico tomará el lugar de Carlos Sainz, a quien darle la noticia no fue algo sencillo, reconoció el jefe de la escudería Fred Vasseur.

Hace un par de semanas, el directivo francés señaló que avisarle al español que no seguiría en Ferrari fue la llamada más difícil que tuvo que hacer, después de la que le hizo a Toto Wolff, director de Mercedes. Al respecto, el austriaco señaló que su relación fuera de las pistas no ha cambiado.

"Somos amigos desde hace mucho tiempo y sabemos que también somos rivales en la pista. Es un acto de equilibrio que no siempre es fácil porque tenemos el deber y la obligación de hacerlo lo mejor posible en beneficio de nuestro equipo. Y eso es lo que hizo Fred en este caso", declaró Toto en conferencia de prensa en la pretemporada en Baréin.

De igual forma, compartió que sospechó del acuerdo entre Hamilton y Ferrari cuando Vasseur dejó de contestar. "Cuando le envié un WhatsApp a Fred hace dos días no me contestó, así que supongo que lo supe. Pero luego, no, Fred no me lo dijo, Lewis sintió que quería decírmelo primero".

Por otra parte, lamentó que Hamilton tomará su decisión antes de probar el W15, que ha mejorado en comparación al W14 que compitió en 2023. "Creo que tomó la decisión de unirse a Ferrari en invierno. Había beneficios en guardárselo para sí mismo y quizás tomar una decisión más adelante. Pero si ha tomado una decisión y se ha embarcado en un nuevo viaje, está bien", finalizó.

