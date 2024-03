Toto Wolff pone calma a los rumores sobre la posible llegada de Verstappen a Mercedes en 2025

Luego de que el piloto británico Lewis Hamilton decidió firmar con Ferrari, la escudería de Mercedes ya busca un piloto para la campaña de 2025.

A pesar de que existen candidatos para ser el nuevo volante de Mercedes, hay una opción que ha crecido en las últimas horas.

La situación contractual dentro de Red Bull desde la investigación sobre las acusaciones contra Christian Horner ha alimentado las sugerencias de que existe un escenario en el que Mercedes podría fichar al neerlandés Max Verstappen.

Esta acción apunta a ser el resultado de una clara desconexión con el cuerpo directivo de la escudería de los Toros Rojos, debido a que el padre de Max, ha solicitado el despido de Christian Horner, o también existe la posibilidad de que pueda activar las cláusulas de salida de su contrato si llega un nuevo jefe de equipo.

No tiene prisas, va con calma

Asimismo, cabe mencionar que Wolff fue fotografiado en conversaciones con Verstappen padre, después del Gran Premio de Bahrein, y se entiende que habían cenado juntos al principio del fin de semana.

Sin embargo, Toto fue cuestionado sobre quién puede ser el nuevo volante de Mercedes, a lo que aseguró no tener prisa y tomarlo con calma.

"No tengo prisa para que tomemos una decisión sobre los pilotos. Lewis me ha metido prisa. Así que esta vez me lo voy a tomar con calma y evaluaré el mercado.”, declaró a Motorsport.

