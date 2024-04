Sebastian Vettel confirmó acercamientos con Toto Wolff de Mercedes

"Es tu última carrera, pero volverás". Así anticipó Lewis Hamilton el regreso de Sebastian Vettel en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Abu Dabi en 2022 y las palabras del británico podrían convertirse en realidad. Aunque probablemente el heptacampeón nunca sospechó que el alemán regresaría para tomar su lugar en Mercedes.

Desde que se confirmó la llegada de Hamilton a Ferrari para 2025, Vettel fue uno de los nombres que sonó como opción para las 'Flechas Plateadas' y ahora el propio tetracampeón confirmó los acercamientos con Toto Wolff, director de la escudería alemana.

"Todavía no lo hemos hablado en concreto. Sigo en contacto con gente que me ha guiado directa o indirectamente durante años o que ha viajado con el circo. Por supuesto que seguimos en contacto, dependiendo de si las cosas van bien o no tan bien. Tengo la suerte de conocer a mucha gente y, si tengo curiosidad por algo, puedo preguntarles directamente", señaló para Sky Sports.

Por otra parte, reconoció que él también se sintió escéptico con la noticia de la "mudanza" de Hamilton a Ferrari, pero expresó que confía en que el británico haga un buen trabajo con los de Maranello, equipo con el que Vettel corrió tras su salida de Red Bull. "Estoy muy contento por Lewis. Lo afrontará, pero la transición a un nuevo equipo siempre es difícil, sobre todo al principio".

"También le envié un mensaje inmediatamente después y seguimos en contacto. También estoy en contacto con otros y con Toto, pero no hemos hablado específicamente sobre lo que podría deparar el futuro", reiteró el alemán, que esta semana volvió a un auto de carreras: el Porsche 963 LMDh.

Sin embargo, enfatizó que de momento no piensa en volver a la Fórmula 1. "No sé si habrá un siguiente paso. De momento no lo siento así. En términos de edad, ya no soy el más joven, pero si nos fijamos en los demás en este campo, teóricamente todavía tengo mucho tiempo, así que eso no es lo primero que se interpondría en mi camino. Pero no es el mayor problema en este momento", finalizó.

