Pato O´Ward aseguró que la Indy Car y la Fórmula 1: "No hay que competir, hay que crecer juntos"

Este fin de semana el automovilismo volvió, las temporadas 2023 de la Fórmula 1 y de la Indy Car dieron comienzo con resultados muy positivos para los mexicanos, tanto Checo Pérez como Pato O´Ward subieron al podio en sus diferentes categorías.

Justamente el mexicano de la Indy comentó para ESPN que está contento, pero aseguró que está un tanto molesto por el hecho de que en esa categoría no hay una carrera en nuestro país.

"Me enoja que no nos hemos movido como serie para que se haga una carrera aquí (en México), seguramente si se hace en CDMX, Monterrey o una callejera en Cancún sería un super éxito… No sé que más hacer de parte, pero si se están perdiendo super oportunidad de tener la carrera más grande del campeonato", comentó.

Sobre el crecimiento de la Indy, el cual no ha sido tan exponencial como en la F1, Pato comentó que, en lugar de querer competir con la categoría hermana, se debería intentar de crecer al parejo de la Gran Carpa.

"Definitivamente, lo que ha estado haciendo la Fórmula 1 ha sido muy bueno. Es un error ser competencia de la F1, no hay que competir con la F1, hay que subirse a su 'barco' y crecer con ellos y tratar de darles un reto", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ RECIBIÓ ELOGIOS DE CHRISTIAN HORNER TRAS EL PODIO EN BAHRÉIN