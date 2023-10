El Gran Premio de Qatar ha sido el circuito más exigente para los pilotos de Fórmula 1 en la Temporada 2023. Con temperaturas de casi 40 grados centigrados y un porcentaje alto de humedad, pilotos como Logan Sargeant (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), entre otros, tuvieron problemas durante la carrera.

Una de las imágenes más impactantes durante el GP de Qatar fue la de Logan Sargeant cuando bajó de su monoplaza con asistencia. El piloto de Williams de 22 años tuvo que abandonar la carrera a 15 vueltas del final, pues tuvo múltiples malestares, pero para poder caminar se tuvo que apoyar de los ingenieros tras sufrir de una deshidratación.

"Me he sentido mal toda la semana, lo cual no ayudó con la deshidratación con este calor. Lo último que quería era retirar el coche, pero tuve que anteponer mi salud. Lo siento por el equipo, que ha hecho un trabajo increíble todo el fin de semana en estas condiciones”, explicó.

Del lado del podio, Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y su compañero, Lando Norris, también se veían sumamente agotados durante su estancia en la sala, previo a la ceremonia de premiación. Incluso Piastri se recostó en el piso, mientras que el neerlandés también se sentó en el suelo con claros signos de agotamiento.

Asimismo, Esteban Ocon (Alpine), reveló que vomitó dentro del casco en la vuelta 15 del Circuito Internacional de Lusail, además de que se le pudo ver acostado, con mucho cansancio, tras haber finalizado el segundo GP de Qatar en la historia.

De igual forma, Lance Stroll (Aston Martin) tuvo que recibir apoyo para poder salir de su monoplaza, pues también estaba deshidratado tras las 57 vueltas y el intenso calor en el Circuito Internacional de Lusail. Alex Albon también batalló para salir de su monoplaza.

Ante esto, Lando Norris, en la entrevista postcarrera, señaló que las condiciones en las que se corrió en Qatar son bastante peligrosas para los pilotos de Fórmula 1 debido a la velocidad a la que se corre.

“Es bastante peligroso que esto suceda, pero no se trata simplemente de decir que los pilotos necesitan entrenar más o algo por el estilo. Estamos en un auto cerrado que se calienta mucho, es una carrera muy demandante en el aspecto físico y supongo que por televisión no se reflejan esas condiciones en lo absoluto, pero claramente es demasiado cuando hay personas que terminan retirándose o en tan mal estado. Para las velocidades a las que estamos manejando, es demasiado peligroso”, sentenció.

