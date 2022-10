Max Verstappen tras conseguir campeonato de F1: 'No me lo esperaba cuando crucé la línea'

Max Verstappen se llevó la bandera a cuadros en el Gran Premio de Japón, pero detrás de él apareció Charles Leclerc con su Ferrari y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez en tercer puesto.

Sin embargo, el monegasco fue sancionado por ganar un puesto al salirse de pista por lo que fue sancionado con cinco segundos, lo que le dio el 1-2 a Red Bull y así, la diferencia suficiente a Verstappen para asegurarse el Bicampeonato de pilotos de Fórmula Uno.

"No me lo esperaba cuando crucé la línea, pero claro que fue sucediendo de forma lenta, pero es increíble que al final del día lo hicimos y ganamos aquí", reveló Verstappen en entrevista para la cadena Sky Sports tras la carrera.

A pesar del triunfo, el neerlandés se quedó con un sabor agridulce, ya que aseguró su equipo pudo evitar una parada en pits para buscar la vuelta más rápida.

"No sabía que iba a ser así de difícil. No sabía cuántos puntos iba a obtener, por eso tenía que intentar hacer la vuelta más rápida, pero creo que no fue tan seguro ir por una parada extra. Pero al final del día estoy feliz por la carrera que hicimos", sentenció Verstappen.

