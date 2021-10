Max Verstappen: 'Campeonato de pilotos le cambia la vida a algunos, a mí no'

Con la temporada de la Fórmula 1 llegando a su fin, el piloto neerlandés Max Verstappen declaró que ganar el campeonato de pilotos no le cambiaría la vida, aunque sería su primer campeonato en la Fórmula 1.

"Para ser honesto, para algunos sí cambia tu vida, pero para mí no. Por supuesto que es mi objetivo, y siempre trataré de hacerlo lo mejor que pueda, pero no va a cambiar mi vida en términos de cómo la vivo o lo que voy a hacer después", en su visita a Exxon Mobil.

Además, aunque el piloto de Redbull se encuentra en la primera posición del campeonato de pilotos con 262.5 puntos, estando por encima de Lewis Hamilton, mencionó que en caso de no poder ganar, no estaría triste ya que no todo en su vida es la Fórmula 1.

"Creo que lo que hagas en la pista no debería influir en tu vida personal. Al menos yo no sería una persona triste si nunca ganara un campeonato. Tendré muchas cosas que hacer también después de la Fórmula 1. Para mí la Fórmula 1 es una parte de tu vida, pero en realidad lo más importante es lo que está fuera de la Fórmula 1. Quizá (algunos) no sepan realmente cómo afrontar eso", comentó Max.

El compañero de Sergio Pérez es perseguido por Lewis Hamilton que tiene 256.5 puntos, en tercer lugar Valtteri Bottas con 177 puntos, Lando Norris con 145 puntos y en quinto lugar el mexicano con 135 puntos.

