Lando Norris ve a McLaren "muy lejos" de Red Bull y Ferrari

Lando Norris es uno de los pilotos mejor valorados en la actual parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, la victoria se le ha negado al piloto británico, que en la segunda mitad de la campaña 2023 subió en siete ocasiones, dos de ellas en la segunda posición.

El británico lució competitivo pero no lo suficiente para derrotar a Max Verstappen, algo que sospecha se repetirá, al menos en las primeras carreras del 2024. "¿Creo que hemos dado un paso adelante? Por supuesto. ¿Creo que hemos mejorado muchas cosas? Sí".

"Pero al final nunca se sabe dónde estamos en comparación con los demás. Creo que estamos en una buena posición. Teníamos un coche decente al final de la temporada pasada. Creo que hemos dado algunos pasos en la dirección correcta, pero todavía estamos muy lejos de Red Bull y de Ferrari", fueron las palabras de Norris una vez concluida la pretemporada en Baréin.

Verstappen registró el mejor tiempo en el primer día de actividad, mientras que Carlos Sainz y Charles Leclerc lo hicieron en las dos siguientes jornadas en Sakhir, donde Norris dio 145 con el MCL38. Aunque no fue un mal número, sí estuvo por debajo que el de la mayoría de pilotos en la parrilla.

No obstante, esta situación no preocupó al piloto de 24 años, que reconoció que deben seguir trabajando. "Sí, sólo algunos contratiempos aquí y allá en los últimos días. No es el fin del mundo, desde luego, pero siempre quieres un día perfecto. El jueves por la noche no pudimos hacer ninguna tanda larga con mucho combustible y el viernes por la mañana seguimos sin conseguirlo".

"No era exactamente lo que quería, pero aprendí muchas cosas y quería hacer muchas cosas. Estuve contento en su mayor parte, pero (hay) un par de cositas que me hubiera gustado hacer más", finalizó.

