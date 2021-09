Lando Norris tras contacto con Checo Pérez en el GP de Holanda: 'No voy a facilitarle la vida'

El inglés Lando Norris (McLaren), que acabó noveno en el Gran Premio de Países Bajos, declaró que no le pondrá fácil el camino al mexicano Sergio 'Checo' Pérez en el Mundial de la Fórmula 1, esto después de protagonizar un choque este domingo en Zandvoort

"No voy a facilitarle la vida (a Pérez), quiero esos puntos tanto como él. Le di espacio, no mucho, pero suficiente", indicó el volante de 21 años a los micrófonos de Sky TV.

Checo, por su parte, consideró desafortunado el contacto que en su opinión, lo pudo haber dejado en sexto puesto (dos puestos por delante) de no haber sucedido.

"Fue un poco vergonzoso al final cuando Lando y yo nos tocamos, tenía muchos daños en el lado derecho del coche", explicó.

"Creo que fue indecente por su parte, ya que no me dio suficiente espacio y no creo que él pudiera verme", opinó Pérez, que el año próximo seguirá formando pareja en Red Bull con el neerlandés Max Verstappen, que, al ganar este domingo el Gran Premio de su país, recuperó el liderato del Mundial, con 224,5 puntos, tres más que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó en segunda posición en Zandvoort.