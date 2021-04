Hülkenberg recordó cómo Checo Pérez le ganó el lugar: 'No puedo ver a Red Bull sin llorar'

Niko Hulkenberg rompió el silencio sobre cómo Checo Pérez le gano el lugar en Red Bull la temporada pasada, algo que recuerda amargamente, pues ya se sentía parte del equipo holandés.

"¡Mejor no ver Red Bull, de lo contrario me pondré a llorar! En serio, no pienso en eso", comentó Hulkenberg a la cadena Ziggo Sport.

El píloto alemán confesó que cuando supo que el mexicano ganó el GP Bahréin todo había terminado, pues fácilmente Checo lo iba a superar ante los ojos de Red Bull.

“Eso sucedió todo el segundo semestre del año pasado. Pero fueron las últimas dos carreras cuando Pérez empezó a hacerlo realmente bien. Tuvo esa victoria en Bahréin. Después de eso se terminó”, finalizó.

