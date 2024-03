Horner no descarta salida de Verstappen: 'No vamos a obligar a nadie a quedarse'

Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, no descartó una posible salida de Max Verstappen tras señalar que "no van a obligar a nadie" a permanecer en la escudería.

El directivo británico aseguró que no van a retener a nadie "en contra de su voluntad", sea cual sea su función dentro de la empresa.

"Es como cualquier cosa en la vida, no puedes obligar a alguien a estar en algún sitio solo por un trozo de papel. Si alguien no quiere estar en este equipo, no vamos a obligar a nadie, en contra de su voluntad, a estar aquí. Esto se aplica tanto a los maquinistas como a los diseñadores o a las funciones de apoyo de que se llevan a cabo en la empresa", dijo en declaraciones recogidas por Motorsport.

Además, Horner destacó el compromiso y pasión que ha demostrado el piloto neerlandés desde que llegó a Red Bull a los 18 años.

"Participar en un equipo como este implica compromiso y pasión. Max la tiene. Lo hemos visto, lleva aquí desde que tenía 18 años. No tengo ninguna duda de su compromiso y su pasión de cara al futuro", agregó.

