Helmut Marko 'defiende' a Checo Pérez tras las críticas de Ralf Schumacher

Sergio Pérez no ha tenido su mejor temporada con Red Bull, sin embargo, en la escudería aseguran que el mexicano tiene su puesto seguro para la siguiente temporada, incluso Helmut Marko defendió al mexicano tras las críticas.

Después del Gran Premio de Países Bajos donde Sergio Pérez se perdió el podio por algunos errores, Ralf Schumacher decidió dar algunos comentarios contra el mexicano. El expiloto aseguró que Checo Pérez no continuaría en Red Bull.

“Considero que los días de Pérez en Red Bull están contados. De hecho, Sergio Pérez mostró un claro malhumor, decepción y distanciamiento durante todo el fin de semana. Parece que ya se habían tomado decisiones sobre su partida al final de la temporada”, comentó Schumacher en Sky Sports.

A pesar de los comentarios del expiloto, Helmut Marko salió a defender a Pérez asegurando que su puesto está seguro hasta el 2024 y se burló sobre la posibilidad de un reemplazo para el mexicano.

“Pero con suerte no quiso decir que Mick Schumacher tendría que reemplazarlo” respondió al expiloto que es tío de Mick.

A pesar del comentario a favor del mexicano, el asesor de Red Bull también tuvo algunas criticas con respecto al desempeño del piloto, especialmente en el Gran Premio de Países Bajos.

“Desafortunadamente. Checo conduce muy bien por momentos, pero no siempre consigue exprimir al máximo el coche sin cometer errores. En Zandvoort, por ejemplo, probablemente no habría sumado puntos si no se hubiera detenido”, finalizó Marko para el medio alemán, OE24.

