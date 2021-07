Hamilton tras GP de Gran Bretaña: 'Max fue muy agresivo, no tengo que disculparme de nada'

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró, tras elevar a 99 su propio récord de victorias en la categoría reina en el circuito de Silverstone, que no tendría que disculparse con Verstappen tras el polémico accidente en el que estuvo involucrado y que le costó la carrera al piloto de Red Bull.

"Max fue muy agresivo y yo iba a su lado. Él no me dio espacio. Tanto si estoy de acuerdo o no con mi sanción, sigo estando aquí. Desde mi punto de vista, no creo que esté en posición de tener que disculparme por nada. Estábamos allí corriendo.

"Ha sido un gran trabajo del equipo y también de Valtteri (Bottas, su compañero finlandés, tercero este domingo y que cumplió a la perfección las órdenes de equipo al dejarle pasar a falta de once vueltas para que empezase a dar caza al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari), a los que estoy muy agradecido", recalcó Hamilton.

Lewis Hamilton firmó su cuarto éxito del año, con el que le recortó 25 puntos al líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull, de 23), retirado en la primera curva, tras accidentarse al tocarse con el anterior, que sin grandes lesiones, acabó en el hospital por precaución. La joven estrella neerlandesa, que había salido desde la 'pole', comanda el campeonato con 185 puntos, ocho más que el astro inglés

