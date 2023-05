Red Bull, con Max Verstappen y Checo Pérez al volante, ha demostrado ser un equipo letal en la Fórmula 1, y tras cinco carreras en este 2023, siguen demostrando su pase arrollador, tal y como en el 2022 o, parecería, que este año será más dominador.

Es por eso que algunos pilotos no están felices con el gran nivel de la marca de bebidas energéticas, como Lewis Hamilton de Mercedes, quien pide que Red Bull no siga dominando las pistas del Máximo Circuito ya que no es positivo para este deporte.

“Es bueno que estemos probando cosas nuevas, es importante que sigamos avanzando y evolucionando, porque la tecnología ha evolucionado. Creo que es algo realmente negativo que dominen de esa forma”, comentó el inglés para Car & Driver.

Lewis Hamilton también señaló que el reglamento se debe modificar lo antes posible en la Fórmula 1, de lo contrario, Checo Pérez y Max Verstappen seguirán dominando, al menos, hasta el 2026.

“Es desafortunado, porque todavía tenemos el mismo tipo de brechas entre los equipos. No sé cuál es la solución para el futuro, pero creo que vamos a tener que seguir adaptando estas regulaciones, de lo contrario, podría ser lo mismo que ahora durante años, hasta 2026”.

