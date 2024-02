¿Reemplazo de Hamilton? Foto de Checo Pérez con Toto Wolff 'enloquece' la Fórmula 1

El "Juego de las sillas" estará caliente en la temporada 2024 de la Fórmula 1. El anuncio tan temprano en el año de la salida de Lewis Hamilton de Mercedes, y su llegada a Ferrari para 2025, puso en marcha un movimiento que impactará a todos los pilotos; y entre ellos el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

El tapatío se prepara para su cuarto año con Red Bull, pero con el futuro en el aire, pues todavía no tiene segura su renovación para 2025. Y como cada año desde que llegó a la escudería austriaca, los rumores señalan a múltiples candidatos para ocupar su lugar. Carlos Sainz, que saldrá de Ferrari por la llegada de Hamilton, y Fernando Alonso han estado entre los nombres que circulan, además del ya habitual Daniel Ricciardo.

Pero la 'Silly Season' tuvo un giro inesperado este miércoles, en el inicio de los tests de pretemporada, cuando 'Checo' Pérez fue captado hablando en el paddock con Toto Wolff. Hace un par de días, el director de las 'Flechas plateadas' dejó claro que se tomará su tiempo para elegir al compañero de George Russell.

"En 2024 y 2025 y en adelante, el mercado de pilotos es muy interesante. Necesitamos mirar hacia el futuro. ¿Con quién podemos asociarnos con George? ¿Cuál es la mejor combinación? Creo que en términos de los pilotos que podrían unirse, hay una variedad de opciones. En este momento no me gustaría comprometerme con ‘aquí es cuando lo vamos a hacer’, quiero tomarme mi tiempo", fueron las palabras de Toto.

Ahora, la afición de Fórmula 1 ha comenzado a especular sobre la posibilidad de que Wolff esté interesado en fichar al mexicano. En 2020, cuando 'Checo' vivía su última temporada con Racing Point, fue captado hablando con el asesor de Red Bull, Helmut Marko, y meses después se confirmó su llegada con los de Milton Keynes.

Checo Pérez y Toto Wolff hablando en el paddock [Foto: @soymotor] #F1 De qué están hablando, solo respuestas incorrectas. pic.twitter.com/uTkYnLgfxV — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) February 21, 2024

De momento, parece difícil que se trate de algo similar con la temporada apenas por comenzar, pero no se descarta nada. Wolff siempre ha mostrado respeto por el piloto tapatío e incluso el año pasado lo defendió ante las críticas por su rendimiento. "La diferencia entre Verstappen y Pérez es extraña y bizarra. Checo no es idiota. Hemos visto en todos estos años que Checo es un ganador de Grandes Premios, y estuvo en Racing Point, así que no puedo comprenderlo", fueron sus palabras en agosto de 2023.

'Checo' Pérez no salió a pista este miércoles en Baréin pues fue Verstappen el encargado de probar el RB20 en las dos sesiones del día. Sin embargo, el tapatío saldrá a escena el jueves en la sesión matutina y el viernes todo el día.

¿Carlos Sainz Jr. a Red Bull?

Por si la imagen de Checo con Toto Wolff no fuera suficiente para desatar las especulaciones, en el hospitality de Red Bull también hubo un encuentro que dio mucho de qué hablar. Christian Horner, Adrian Newey y Helmut Marko fueron captados saludando a Carlos Sainz padre, que se acercó para saludarles.

Carlos Sainz padre hablando con Horner, Newey y Marko. pic.twitter.com/6UustGPzI3 — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) February 21, 2024

Si bien puede tratarse de una simple cordialidad, con lo "caliente" que están los asientos en la parrilla, la especulación se ha descontrolado. Desde que se confirmó la llegada de Hamilton y la salida de Sainz de Ferreri, se dijo que el madrileño podría llegar a Red Bull. Sobre todo porque comenzó su carrera en la acadmia de los austriacos, por lo que no sería descabellado que sea una opción en Milton Keynes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRISITIAN HORNER, PRESENTE CON RED BULL EN PRETEMPORADA A PESAR DE INVESTIGACIÓN INTERNA