Fórmula Uno: Madrid se acerca a la máxima categoría y se aleja del Moto GP

La corona española tiene interés en tener dos carreras de la Fórmula 1 en España y han buscado conseguir el Gran Premio de Madrid, algo que podría ocurrir en 2027 a costa de un par de cosas que son necesarias en el país ibérico.

Primero el Moto GP ya no estaría en Madrid, esto debido a que las condiciones de seguridad no son óptimas, y segundo porque tendría que desaparecer el Gran Premio de Catalunya, esto por decisión de Domenicali quien aseguró que dos premios en España es muy complicado.

"He hablado con Stefano Domenicali para hacer un campeonato de F1 y de motociclismo el mismo fin de semana en el mismo circuito. Le estamos dando vueltas. Stefano me ha hablado para un circuito en Madrid y he hablado con el alcalde de Madrid. Tenemos que ver porque necesitamos escapatorias más grandes que son más difíciles en circuitos no permanentes"

La Moto GP no entraría en el plan de la Fórmula 1 debido a que un circuito callejero no cumple las reglas de seguridad de la categoría y lo que busca la gente de la FIA es que el circuito de la capital español pase por la ciudad, incluso se dice que pasaría por la nuevo ciudad deportiva del Real Madrid.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONTINÚAN LAS CRÍTICAS A CHECO PÉREZ: 'ES MUY BUENO, PERO NO ESTÁ NI CERCA DE MAX VERSTAPPEN'