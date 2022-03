F1: Mick Schumacher perdió comunicación con su equipo tras accidente, reveló jefe de Haas

El piloto alemán, nacido en Suiza, Mick Schumacher sufrió un accidente en las pruebas libres previo al Gran Premio de Arabia Saudita.

El hijo del siete veces campeón del mundo, se estrelló arriba de su auto de Haas en la curva 12 a más de 230 kilómetros por hora de manera lateral contra un paredón.

Y Guenther Steiner, el líder del equipo Haas, reveló lo que sucedió en esos segundos, con Schumacher, con quien incluso perdieron comunicación.

#SaudiArabianGP El fuertisimo accidente de Mick Schumacher que provocó la bandera roja en la Q2 pic.twitter.com/IInwrGzT7O — F1 + (@F1plus__) March 26, 2022

"No hablamos con él por radio porque con el golpe todo lo digital se rompió. No sabíamos nada, pero luego recibimos el mensaje de que estaba consciente, que era lo más importante. Y después, cuando salió del coche, nos dijeron que no tenía lesiones externas. Se fue contra el piano y luego perdió el coche. Vas muy rápido. Hemos perdido todos los datos en el impacto y no teníamos ningún tipo de contacto con él. Se cortó todo", relató Steiner para MotorSport.

Mientras la noticia corría como pólvora, el jefe de Haas aseguró que en cuanto tuvo la oportunidad pudo comunicarse con la familia de Schumacher para tranquilizarlos.

"Hablé con su madre y la mantuve informada", dijo Steiner.

