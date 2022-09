F1: Lewis Hamilton se disculpó con Mercedes tras criticar su estrategia

La temporada 2022 de la Fórmula Uno ha sido complicada para Mercedes que no ha logrado poner a combatir sus autos con los de Red Bull y Ferrari.

Sin embargo, en la pasada carrera del Gran Premio de Países Bajos, Lewis Hamilton logró ponerse al tú por tú con los autos de Red Bull y Ferrari, pero no logró llegar al podio y se quedó en el cuarto puesto, lo que lo puso molesto con su propia escudería a quienes reclamo; sin embargo, ya pasada la euforia, el británico se disculpó con Mercedes.

"Estaba al borde de la ruptura con las emociones y (le pido) disculpas al equipo porque ni siquiera recuerdo lo que dije, simplemente perdí la cabeza por un segundo", dijo Hamilton al final de la competencia.

"Pero creo que saben que hay mucha pasión y quiero verlo como un vaso medio lleno, vinimos aquí luchando desde la última carrera, estuvimos luchando contra los Red Bull hoy, fuimos más rápidos que la mayoría (de equipos) en muchos puntos", agregó.

Y es que después de que el equipo no lo llamó a boxes para cambiar sus neumáticos en las últimas vueltas de la carrera, Hamilton perdió la primera plaza con Max Verstappen y cayó hasta el cuarto puesto, por lo que externó rápidamente su molestia: "No puedo creer que me hayan jodido así. No puedo describir lo enojado que estoy".

