F1: Hombre que 'robo' el premio de Lewis Hamilton aclara la situación "Fue un malentendido"

Por fin se ha aclarado la polémica que involucraba a Lewis Hamilton, pues en días anteriores se especuló sobre lo que pasó con el premio que recibió por parte de la FIA, ya que un joven a través de redes sociales aseguraba que el propio Hamilton le regaló el trofeo, pero días después salió a retractarse.

El joven de nombre Nihad Nisirli, en un principio aseguró que el piloto inglés le regaló su trofeo, pero debido al revuelvo que se ha causado, aclara que todo se trató de un malentendido, ya que al bromear con Lewis, el piloto de Mercedes pensó que se trataba de personal de la FIA y se lo dio a guardar.

"No me he robado nada, es solo un malentendido. Lewis puso el trofeo en la mesa. Le pregunté si podía llevármelo. Me dijo que sí y yo pensé que era un regalo".

Por su parte, Mercedes dio su versión de los hechos: “Después de abandonar el escenario, y como se hizo en entregas de premios anteriores, Lewis aceptó la oferta de los oficiales de enviar el trofeo al equipo y, por lo tanto, lo dejó a su cuidado. Podemos confirmar que no entregó el trofeo a nadie 'como regalo' como se ha especulado”.

El chico que se llevó el trofeo de HAM de la Gala ha dicho que todo ha sido una confusión.

Este último comunicado de Mercedes coincidiría con la versión del joven, que hasta el día de hoy, sigue teniendo en su poder el trofeo de tercer lugar de la temporada 2023 que le entregó la FIA a Hamilton.

