F1: Bernie Ecclestone pidió un Óscar para Toto Wolff por el "circo" que hizo

La polémica en torno al título de Max Verstappen en el Mundial de Pilotos 2021 sigue dando de qué hablar. Ahora ha sido Bernie Ecclestone quien ha arremetido contra Toto Wolf, director ejecutivo de Mercedes, que ha insistido en que la derrota de Lewis Hamilton estuvo plagada de irregularidades.

"Otros miembros del equipo probablemente también estaban enojados, pero él fue el único que lo demostró sin tapujos. Si Wolff no ha podido ganar el Mundial de Pilotos, al menos debería obtener un Óscar, porque en términos de actuación realizó un gran trabajo.

"Toto no es un perdedor, es un ganador. Estoy decepcionado de que haya reaccionado así. Ganar y tener éxito es bueno para Mercedes. Así que si no ganan, ocurre lo contrario. No sé qué daño puede ocasionar esto a Mercedes, pero desde luego no está bien lo que han hecho'', dijo Ecclestone para RTL.

Las quejas de Wolff fueron desestimadas por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que dio carpetazo al asunto. El director ejecutivo de Mercedes incluso ha dicho que no sabe si Hamilton volverá a competir.

