F1 2024: Jos Verstappen es 'invitado' a no asistir al Gran Premio de Arabia Saudita

Red Bull vive una guerra civil. La pelea por el poder en el equipo más arrollador de la Fórmula 1 apunta a la salida de alguno de sus protagonistas: Max Verstappen, Tricampeón del Mundo, o Christian Horner, jefe y cerebro de la escudería.

Tras el escándalo por acoso sexual y posterior perdón por parte de la firma hacia Horner, todo pintaba para que al interior del equipo llegara la calma y comenzara el camino hacia otra temporada imparable.

Sin embargo, la filtración de las supuestas evidencias en contra del jefe del equipo y las duras declaraciones de Jos Verstappen, padre de Mad Max, han originado un nuevo huracán en la F1.

Verstappen padre se lanzó con todo sobre Horner, de quien dijo 'destruirá a Red Bull por quedarse en el poder', y después se reunió con Toto Wolff, jefe de Mercedes, provocando rumores de la partida de su hijo a las Flechas Plateadas en 2025.

"Hay tensión mientras él siga en su posición", manifestó Jos Verstappen al diario británico Daily Mail luego de la victoria de su hijo en la primera prueba de la temporada en Bahréin.

"El equipo corre peligro de partirse. No puede seguir en la manera en que está. Va a explotar. Él (Horner) está haciéndose la víctima, cuando es el causante de los problemas".

¿Cuáles serán las consecuencias en contra de Verstappen?

De acuerdo con medios británicos como Metro UK, además de ESPN F1, Jos Verstappen fue 'invitado' a no asistir al Gran Premio de Arabia Saudita luego de sus declaraciones.

El expiloto ya no es representante de su hijo ni forma parte de Red Bull, por lo que su ausencia no pesará en el desempeño de Max Verstappen, aunque eso no exentaría de otro enojo al Tricampeón de la F1.

No me interpondría en su salida: Helmut Marko

El polémico asesor de Red Bull en la Fórmula 1, Helmut Marko, siempre ha mostrado su incondicional apoyo hacia Max Verstappen, aunque en medio del escándalo, no lo detendría si quiere partir a Mercedes.

"En lo que a mí respecta, no me interpondré en el camino de Max", lanzó en palabras recogidas por F1-insider.

