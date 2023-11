Expertos de Fórmula 1 critican a Verstappen por quejarse del GP de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas no ha estado exento de polémica, incluso desde antes del incidente de Carlos Sainz con una alcantarilla en la primera sesión de entrenamientos. Y uno de los más críticos fue el actual campeón del mundo, Max Verstappen.

El neerlandés consideró que la carrera en la 'Ciudad del Pecado' es más "show" que un ejercicio que verdaderamente abone al desarrollo de la categoría. Sin embargo, las palabras del piloto de Red Bull no tuvieron un buen recibimiento en todos lados.

"Si no le gusta, no estoy seguro de que tenga que decir algo. Estoy un poco decepcionado con eso, porque pararse en una tarima a recibir el cariño de los aficionados no es el peor trabajo del mundo, ¿verdad?. No es tan difícil. No estás en el trabajo de un marinero, ni en las minas o algo así. Por eso no entiendo por qué siente tanta negatividad al respecto", fue la opinión de Martín Brundle, expiloto y ahora comentarista de Sky Sports a lado de Jenson Button.

En el caso del campeón del mundo en 2009 no fue tan severo con Verstappen, pero sí puntualizó que hay otros aspectos en la Fórmula 1 con los cuales los pilotos también tienen que cumplir. "Me sorprende que haya sido tan franco. Quiere correr, y eso es todo lo que quiere hacer, al parecer, pero hay otras partes en esto de la Fórmula 1, como todos lo sabemos".

"Las carreras son la parte divertida, pero nos pagan por todo lo demás que hay", finalizó el expiloto.

