¿En riesgo el GP de Las Vegas? Trabajadores de restaurantes y hoteles anuncian huelga

Gran incertidumbre previo al Gran Premio de Las Vegas, ya que aproximadamente 35,000 trabajadores del sector gastronómico y hotelero iniciarán una huelga el 10 de noviembre, seis días antes de que se lleve a cabo el evento de la Fórmula 1 donde se espera la llegada de más de 100,000 aficionados.

La razón de la huelga es debido a que el pasado mes de septiembre varios trabajadores terminaron su contrato, por lo que ahora buscan llegar a un nuevo acuerdo con los operadores de casinos y resorts MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Encore Resort.

De cumplirse el paro de labores, afectaría en el turismo y la economía de Las Vegas, Nevada, sobre todo en el fin de semana de la carrera, pues los siguientes establecimientos cerrarían: Aria, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York - New York, Park MGM, Caesars Palace, Flamingo, Harrah's Horseshoe, Paris Las Vegas, Planet Hollywood, The Cromwell, The Linq y Wynn and Encore Resorts.

Por su parte, organizadores del GP de Las Vegas y personal del "Gran Circo" no se han pronunciado al respecto y todo marcha en normalidad.

