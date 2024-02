Emoción, drama y velocidad: Así es la sexta temporada de Drive to Survive

Fiel a su estilo, la nueva temporada de ‘Drive To Survive’ te lleva fuera de la parrilla. Desde los momentos más personales, íntimos o complicados de cada piloto, hasta su momento de gloria en la Fórmula 1. Así como cada historia, esta serie tiene un equilibrio importante en cuanto al drama alrededor de cada carrera, el momento de la acción en la pista y las historias postcarrera, así como todo lo que involucra el desarrollo de una nueva campaña en la máxima categoría del automovilismo.

El prometedor inicio de Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, el drama dentro de Ferrari, la supremacía de Red Bull, la interrogante sobre el futuro de Lewis Hamilton en Mercedes, las batallas por no ser el último lugar en el Campeonato de Constructores, las guerras internas y mucho más. La temporada 6 de ‘Drive To Survive’ revive y magnifica cada uno de los hechos más sobresalientes del año pasado dentro y fuera de la pista.

Durante la temporada 2023 de Fórmula 1, Max Verstappen, Sergio Pérez y Red Bull dominaron los emparrillados; la gloria fue para ellos. Toda la campaña, los reflectores fueron hacia la escudería austriaca, por el paso avasallador de Verstappen o por los problemas en la clasificación de ‘Checo’. Sin embargo, en la nueva temporada de ‘Drive To Survive’, este equipo pasó a segundo plano, pues la historia de éxito de la pareja neerlandesa/mexicana ya la conocemos todos, por lo que dieron paso a los equipos con menos protagonismo en 2023, no sin antes marcar la pauta.

En uno de sus momentos en la serie, ‘Checo’ destacó que en la F1 hay mucha presión, pero en Red Bull, aumenta a un mayor nivel. Toda esta situación a veces generaba un ambiente ‘seco’ en RB, algo que contrastaba con la sonrisa y actitud de Daniel Ricciardo en su corto paso en la escudería austriaca durante 2023.

Esa presión de la que habló Sergio Pérez se evidencia en uno de los capítulos con Nick De Vries, piloto que no llegó ni a la mitad de la temporada con Alpha Tauri. El novato neerlandés no tuvo el inicio que esperaba en la Fórmula 1, pues en 10 carreras no logró sumar ni un punto y no supo mantener una estabilidad emocional, la cual, de acuerdo a lo visto en la serie, se pierde por la presión, por lo que Daniel Ricciardo tomó su lugar en el equipo. En contraste, el seguimiento a Oscar Piastri, piloto primerizo de McLaren, dejó en claro que en todas las situaciones hay dos formas de afrontar las cosas. Tanto él como De Vries afrontaron situaciones similares, sin embargo, Piastri tuvo un desenlace diferente el año pasado.

Poco a poco, McLaren fue convirtiéndose en uno de los protagonistas de la Fórmula 1 en 2023, algo que se refleja en la serie, pues de la mano de Lando Norris, a pesar de algunas ‘tensiones’, ambos se entienden y llevan a la escudería a no solo recomponer un desastre de campaña, sino a volverse uno de los mayores ambientadores en el cierre de 2023.

McLaren dentro de la serie demostró como llevar un posible fracaso a un éxito en base al compañerismo. Ahora, como te mencionamos al principio, en esta serie está el otro lado de la moneda.

Alpine, con Pierre Gasly y Esteban Ocon, pilotos que han competido desde su infancia y por azares del destino compartieron escudería en 2023. Ocon, quien ha tenido problemas de equipo tanto con Sergio Pérez como con Fernando Alonso, formó una nueva dupla con Gasly. Dentro de uno de los capítulos, el desarrollo de esta pareja se ve con tensión tras un accidente entre ambos, el cual los dejó fuera del Gran Premio de Australia y marcó un parteaguas para el resto de la temporada.

Nuevamente, de la mano de Will Buxton, ‘Drive To Survive’ está lista para envolver a los amantes de la velocidad, a los conocedores de la máxima categoría del automovilismo y como cada año, dar paso a nuevos fanáticos para el deporte.

La sexta temporada estará disponible en Netflix a partir de este viernes 23 de febrero.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CHRISITIAN HORNER, PRESENTE CON RED BULL EN PRETEMPORADA A PESAR DE INVESTIGACIÓN INTERNA