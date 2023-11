Daniel Ricciardo, la amenaza de Checo Pérez para la próxima temporada

Si bien, 'Checo' Pérez ha sido el segundo mejor piloto de la temporada 2023 de la Fórmula 1, obteniendo el subcampeonato, el reportero británico Will Buxton opina que el tapatío deberá de estar más cerca de Max Verstappen en 2024, o podría perder su asiento con Daniel Ricciardo.

Sergio Pérez ha sido muy cuestionado por no poderle seguirle el ritmo al neerlandés después de la primera mitad de la temporada, sin embargo, pudo cerrar el año de buena manera y asegurar el 1-2 para Red Bull.

Ricciardo volvió a los toros, esta vez manejando para AlphaTauri, aunque la mayoría pensaba que podría tomar el asiento del mexicano en cualquier momento, pero no fue así. Además, Christian Horner y Red Bull aseguraron que respetarán el contrato con 'Checo' y será su piloto en 2024, aunque Buxton supone que el tapatío realmente estará condicionado a sus resultados.

En declaraciones al podcast The Fast And The Curious, Buxton dijo: "Mientras Daniel esté sentado en AlphaTauri, Sergio Pérez no estará seguro. La única razón por la que Daniel está ahí es para presionarle. Creo que Red Bull debe haberse dado cuenta de que Daniel es el único piloto que puede reemplazar al viejo Daniel."

"Si Daniel recupera su antigua forma, lo pondrán al lado de Max porque creo que eran la mejor pareja que tenían, pero no creo que ahora vaya a ser lo mismo porque Max se ha elevado a un nivel más allá de casi cualquier otro piloto y más allá de la Fórmula 1.

"Si Checo no puede tener un rendimiento consistente, y ese rendimiento consistente tiene que ser el segundo lugar consistentemente, porque el segundo puesto es la expectativa mínima de ese coche. Si no puede lograr eso, entonces cuestionarán por qué está ahí", finalizó.

