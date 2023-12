Daniel Ricciardo asegura que desea volver a Red Bull

Hasta 2021, Daniel Ricciardo tenía el asiento soñado de todo piloto al ser parte de Red Bull Racing, no obstante, sorprendió a todos al decidir cambiar de aires e irse con McLaren.

Sin pena ni gloria, el automovilista australiano regresó a Red Bull en el Gran Premio de Hungría, pero ahora con la escudería AlphaTauri. Ahora con un poco más de experiencia ha pensado mejor las cosas y considera que si le vuelve a llegar la oportunidad con la marca principal de Red Bull no la soltará hasta que se retire.

"Ni siquiera voy a ponerle un día, ni una fecha, ni un año, lo que sea. Creo que volver y saltar de nuevo con la familia Red Bull, hacer la prueba en julio, todas estas cosas, trabajar con Simon de nuevo, eso es realmente el sueño. Sinceramente, terminar mi carrera como piloto de Red Bull sería perfecto. No es que esté buscando el final, pero si vuelvo allí, sin duda me aseguraré de terminar allí”, dijo Daniel en entrevista con Beyond the Grid.

En otro tema, el piloto mencionó que si tuviera la oportunidad de ser campeón no le cambiaría la vida, ya que a pesar de que es su máximo sueño desde niño, no lo modificaría como ser humano.

“Espero ser mejor piloto. En eso trabajo. ¿Sigo queriendo ser Campeón del Mundo? Sí. ¿Ha sido mi sueño desde que era un niño? Sí. Pero quizás es que he visto a Max (Verstappen), o a otros, levantarse por la mañana y seguir siendo la misma persona, lo que me quita un poco de presión. No me va a cambiar como ser humano. Por lo tanto, no va a cambiar mi vida", concluyó.

