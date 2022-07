Checo sobre GP de Francia: "Un problema en la torre de control que no entiendo nos costó el podio"

Un error en la comunicación entre la torre de control y los pilotos dejó a Sergio Pérez sin la posibilidad de subir al podio en el Gran Premio de Francia.

El mexicano giraba en la tercera posición en la vuelta 51 de las 53 pactadas en el circuito de Paul Ricard. Momentos antes el chino Zhou Guanyu sufrió un inconveniente con su monoplaza lo que provocó que apareciera el virtual safety car.

Al momento de volver a girar de manera normal, el mexicano no aceleró de forma adecuada y se vio superado por George Russell de Mercedes para perder la tercera posición y conformarse con el cuarto puesto.

"HUBO UN PROBLEMA CON EL SAFETY CAR" Tenemos las reacciones del 'Checo' Pérez luego de dejar ir el tercer lugar en el cierre del #FrenchGP ante Russell "NO ENTIENDO QUÉ PASÓ... NOS COSTÓ EL PODIO" #F1xFOX pic.twitter.com/YMCuxf71fz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 24, 2022

“Hubo un problema con el virtual safety car que habían dado la indicación de que acaba fuera de la nueve (curva) y no fue así, entonces se acabó a la entrada de la 15 (cuerva) y cuando se para el safety car yo estaba muy cerca de mi delta entonces no podía acelerar. No entiendo que pasó, creo que tuvieron un problema en la torre de control porque simplemente no entiendo y bueno, nos costó el podio, pero al final una carrera donde no tuvimos mucho ritmo", declaró el mexicano al finalizar la carrera.

Durante varias vueltas el tapatío intentó darle alcance a Lewis Hamilton en la segunda posición, pero simplemente el auto no le dio para dar más batalla y por el contrario tuvo que defender la tercera plaza ante Carlos Sainz y Russell, contra el que finalmente perdió.

"Sí, iban bastante rápido especialmente cuando la degradación llegaba me costaba bastante ir detrás de Hamilton especialmente en el sector uno", explicó.

De las últimas cuatro carreras el mexicano no ha podido sumar en tres de ellas, incluyendo dos abandonos. Pese a ello Checo se encuentra en la tercera posición de la tabla de pilotos con 163 puntos, a siete de distancia de Charles Leclerc en el segundo lugar.

