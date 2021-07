Checo Pérez tras error en Sprint de Silverstone: 'Me siento avergonzado'

El mexicano Sergio Pérez no puso pretextos y aseguró sentirse avergonzado luego del error que cometió en la clasificación al sprint en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Y es que aunque inició en quinto lugar, no terminó debido a un trompo, sin embargo aseguró que buscará dar lo mejor de sí mismo en la carrera.

“Me siento avergonzado por hoy. No recuerdo una carrera así en mi trayectoria. Tenemos que regresar y mañana remontar en la parrilla”, declaró el tapatío.

Pérez confesó que fue un día malo, pues no recuerdar un suceso de esta magnitud en su carrera.

“Fue una pena. Un día malísimo con mi carrera. Todo me salió mal. Me convertí y no tuvimos nada que hacer. Al final decidimos sacar el auto para ver qué podemos hacer mejor para mañana, porque ha sido un día bastante pobre”, finalizó.

