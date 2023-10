A pesar de las adversidades, Sergio Pérez se logró meter a zona de puntos al colocarle en el sitio número diez con una unidad, luego de haber remontado desde la última posición. Lamentablemente, fue un punto amargo que no le ayuda mucho en su búsqueda por el segundo lugar del Campeonato de Pilotos, en donde Verstappen ya es campeón.

Un día de muchas sanciones para el mexicano, ya que desde el inicio de la carrera fue mandado hasta el último sitio en la parrilla de salida, así como una penalización de diez segundos, posteriormente fue castigado en tres ocasiones con cinco segundos por rebasar los límites de pista.

“Ha sido una carrera muy dura en la parte física y dura con visibilidad, tenía muchos problemas, no encontraba cuando me pasaba los límites, no era muy consciente de dónde ponía el auto, con la luz y con lo bajo que iba en el auto tuve muchos problemas con las penalizaciones y nos perjudicó. También nos perjudicó empezar con el neumático duro, no tenía nada de agarre en primer stint y con el safety car en un inicio perjudicó mucho la estrategia, porque prácticamente no tuve vueltas en el neumático duro que prácticamente era el mejor. Con la estrategia tan limitada que teníamos que hacer hoy, fue una carrera muy complicada”, comentó Pérez al terminar la carrera.

Pérez comentó que hay mucho que analizar, luego de competir con una monoplaza nueva, ya que por el momento es muy temprano para sacar conclusiones.

Al finalizar el GP de Qatar, el jalisciense se encuentra en el segundo lugar con 224 puntos del campeonato de pilotos, debajo de él se encuentran Lewis Hamilton con 194 y Fernando Alonso con 183. Su próximo reto será en Austin, Estados Unidos, el próximo domingo 22 de octubre.

“Desde mañana estaremos en la fábrica trabajando en el simulador con el equipo, hemos tenido una ronda de carreras muy difíciles, pero tenemos confianza en que podemos darle la vuelta y ahora regresando a América empezar con resultados fuertes”, finalizó.

