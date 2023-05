Checo ha conseguido dos triunfos en la temporada actual, uno de ellos en el Gran Premio de Azerbaiyán del pasado fin de semana, y está a tan solo seis puntos de Verstappen en la lucha por el liderato del campeonato de F1.

"No me ilusiono mucho, soy muy frío y estoy enfocado 100% en que la única manera es carrera a carrera. Mi enfoque es analizar lo que pude hacer en Azerbayán, qué podemos hacer mejor en Miami. Son tantas carreras, que no tiene caso adelantarse", dijo Pérez para entrevista con TUDN.

El piloto también señaló que, de no ser por los problemas que presentó su monoplaza en el Gran Premio de Australia, podría estar liderando el campeonato y que se debe disfrutar el momento que vive en Red Bull ya que no podría durar más de lo que se pretende.

"Yo creo que sin los problemas en Melbourne podríamos estar liderando, hay que minimizar los malos fines de semana y enfocarnos en tener buenas carreras. Disfrutemos estos momentos, no van a durar toda la vida, es un momento histórico", concluyó el mexicano.

Finalmente, el piloto mexicano aseguró que no hay problemas entre él y Verstappen, y que los desencuentros entre los pilotos de Fórmula 1 parecen ser más grandes de lo que son.

Pérez señaló que aunque le duele cuando Verstappen gana, pero que existe un gran respeto y compañerismo entre ellos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHECO PÉREZ SOBRE SUPUESTO PLEITO CON VERSTAPPEN: "TODO ESO ES LO QUE VENDE"