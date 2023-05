Checo Pérez sobre supuesto pleito con Verstappen: "Todo eso es lo que vende"

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la Fórmula Uno, comentó que el supuesto conflicto que tiene contra Max Verstappen en Red Bull es algo que se ha maximizado más de lo que realmente sucede.

'Checo' explicó que lleva una relación cordial con su coequipero, pero si confesó que es real que no existe tan buena reacción con el otro cuando alguno de los dos gana.

En entrevista con TUDN, Sergio Pérez afirmó que "todo eso es lo que vende, pero Max y yo tenemos una relación de respeto muy grande, más de lo que la gente se imaginaría. Sin duda que los dos queremos ganar, cada que gana él te duele, pero siempre hay mucho respeto entre nosotros".

CHECO SOBRE EL TÍTULO: "VOY CARRERA A CARRERA"

Sergio Pérez explicó que por ahora el tema de un título en la F1 no es algo que le quite el sueño, sino que ieá trabajando, carrera a carrera.

"No me ilusiono mucho, soy muy frío y estoy enfocado 100% en que la única manera es carrera a carrera. Mi enfoque es analizar lo que pude hacer en Azerbayán, qué podemos hacer mejor en Miami. Son tantas carreras, que no tiene caso adelantarse".

