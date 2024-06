Checo Pérez se dijo sorprendido por sanción que pagará en el Gran Premio de España

Con una racha de cuatro carreras sin finalizar entre los tres primeros y las dos últimas con abandono por accidente, Sergio 'Checo' Pérez llegó al Gran Premio de España con la obligación de volver al podio. El mexicano se ha rezagado en la quinta posición del Campeonato de pilotos y Max Verstappen ha tenido que cargar con la responsabilidad de sumar puntos en el Campeonato de constructores, por lo que no pueden permitirse más errores.

Desafortunadamente, desde antes de salir a la pista, el piloto de Red Bull ya sale con desventaja, pues acarrea una sanción que se le impuso en el Gran Premio de Canadá, cuando tuvo un despiste en la Curva 6 y derrapó en la parte húmeda del asfalto. El RB20 se estrelló contra el muro, a pesar de lo cual el mexicano regresó al garage para evitar un Safety Car, que de todas formas salió por el accidente entre Carlos Sainz y Alex Albon.

La sanción de Checo Pérez en el Gran Premio de España

Dirección de carrera consideró que los daños en el monoplaza de Pérez Mendoza eran severos, razón por la cual fue irresponsable que continuara en el circuito hasta volver a pits. Por este motivo, se penalizó a la escudería con una multa económica y al mexicano con tres posiciones en la parrilla de salida, sanción que se aplicará este fin de semana en Barcelona.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, consideró que la penalización fue demasiado rigurista, ya que en otras ocasiones ha habido accidentes similares que no recibieron sanción. El austriaco puso de ejemplo el caso de Lewis Hamilton, que en 2020 ganó el Gran Premio de Gran Bretaña en tres ruedas y no recibió ningún castigo por ello.

Checo Pérez se dijo sorprendido por la sanción

Por su parte, el piloto mexicano lamentó lo ocurrido en Montreal y que tendrá un impacto este fin de semana Montmeló. Sin embargo, justificó que no haría las cosas diferentes por las condiciones en que se dieron las cosas en el Circuito de Gilles-Villeneuve. "En retrospectiva, no habría hecho nada diferente, porque confío plenamente en mi equipo, en lo que me dicen que haga".

"En ese momento, no tenía nada de visibilidad en mis espejos. Así que creo que todos los pilotos estaban en el mismo barco debido a la carrera. También estaban llenos de polvo, no tenía idea del daño. Creo que hemos visto muchos incidentes similares en el pasado, apenas hace unas cuantas carreras, y no pasó nada. Estamos un poco sorprendidos, pero no hay nada que podamos hacer”, declaró Checo en el Día de medios del Gran Premio de España.

El mexicano tendrá su primera sesión en pista este viernes 21 de junio a las 5:30 horas (tiempo del centro de México), cuando los autos salgan a las Prácticas Libres 1. La clasificación será el sábado 22 a las 8:00 horas, mientras que la carrera está prevista para correrse el domingo 23 a las 7:00 horas.

