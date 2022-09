Checo Pérez: Reprobado por prensa internacional en el GP de Países Bajos

Sergio ‘Checo’ Pérez no tuvo la mejor carrera de la temporada en el Gran Premio de los Países Bajos, pues terminó en quinto lugar gracias a una penalización a Carlos Sainz, algo que no dejó pasar la prensa internacional especializada en la Fórmula 1, que calificó muy mal al mexicano en esta actuación.

Crash fue el medio que más benevolente se vio con el desempeño del piloto de Red Bull y lo calificó con un 7: "Pérez estuvo fuera de juego todo el fin de semana, con un error que le costó un lugar en las dos primeras filas de la parrilla en la Q3. El mexicano luchó duro el día de la carrera con otra fantástica demostración de manejo defensivo contra Hamilton antes de perder ante Sainz en la pista”.

Planet F1 fue más duro con el Jalisciense y le puso un 6: "Esta fue una actuación bastante típica de Pérez en los últimos tiempos, actualmente incapaz de producir nada parecido al mismo ritmo que su compañero de equipo. Están ejecutando diferentes tiempos en sus RB18, lo que puede ser un factor o no, pero es difícil de creer ahora que se hablaba del mexicano como una amenaza potencial para el Campeonato Mundial para Verstappen a principios del verano".

Para The Rache, Checo no alcanzó a probar y tuvo un 5: “Pérez estaba en una vuelta que podría haberlo puesto en la segunda fila si hubiera sido menos optimista con el acelerador en la curva 13 y hubiera evitado hacer un trompo. Nunca mostró nada parecido al ritmo de Verstappen en una pista que, según él mismo admite, es una en la que 'Tengo que trabajar muy duro' porque 'Mi equilibrio no es tan fácil como en otros'".

Misma situación que el medio Italian Box, que también reprobó a Pérez con 5: "Mal fin de semana. Termina quinto y, si Ferrari y Sainz no se hubieran metido en la pata, podría haber sido peor. Ningún momento real de gloria".

