Por segundo fin de semana, Sergio Pérez ha presentado problemas en la tanda de clasificación luego de quedar eliminado en la Q2 del Gran Premio de España.

El piloto mexicano no las ha tenido consigo. El fin de semana pasado, en Mónaco, sufrió un percance en la Q1 que lo mandó hasta el fondo de la parrilla de salida y que a la postre le costó no sumar unidades.

Ahora en Barcelona, el piloto tapatío volvió a presentar diversos problemas con su monoplaza que lo dejaron eliminado en la Q2 al terminar en el sitio 11, a 0.051 segundos de Nico Hülkenberg que libró el último corte en el décimo lugar con un tiempo de 1:13.283 minutos.

Desde la Q1, el mexicano sufrió algunos problemas en el circuito de España al librar el primer corte apenas en el sitio 15. Para la Q2 persistieron esos incidentes y que, más lo húmedo de la pista, dejaron al mexicano eliminado.

ELIMINATED IN Q2 Perez

Russell

Zhou

De Vries

Tsunoda#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/DzO7oQQR8N — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

“Fue complicada, tenía problemas cuando estaba mojada la pista, no podía cambiar ni acelerar, perdía mucho la parte de atrás y en las curvas medias no podía reaccionar, me estaba costando mucho toda la sesión poder reaccionar y en mi último intento de la qualy cometí el error de que me salí en la cinco (curva) pude ir otra vez, pero ya con los neumáticos muy calientes”, declaró el piloto luego de la sesión.

Ahora Checo arrancará desde el sitio 11, de donde espera poder remontar y sumar puntos que le permitan seguir a la caza de Max Verstappen en el primer lugar de la tabla de pilotos.

“Al final estamos 11 y podemos correr desde ahí, va a ser importante mantener ese ritmo y poder ser competitivos”, señaló.

