Checo Pérez: 'Para mí sería un sueño ganar el GP de la Ciudad de México'

Sergio Pérez se reencontró con su gente, con esa que no lo deja de apoyar y que ahora, en casa, espera verlo ganador en el Gran Premio de la Ciudad de México del próximo domingo.

A escasos días de la carrera y tras 11 años en la Fórmula Uno, el piloto tapatío llega ante su mejor oportunidad para obtener la bandera a cuadros y eso lo tiene mucho más entusiasmado para brindarle una alegría el público que se dará cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Es lo mínimo que se merece todo mi país, si, ahora estamos en Red Bull y sin duda he crecido más, pero yo recuerdo desde que llegué aquí que he tenido un apoyo impresionante, no importaba el lugar en el que acabara la carrera, entonces eso es algo que agradezco a toda la afición mexicana y para mí sería un sueño ganar el domingo", afirmó Checo, ante la afición nacional.

Pérez se reunió en conferencia de prensa donde habló sobre sus expectativas en medio de porras y gritos de apoyo del público presente.

"Siempre es un gusto volver a México luego de un año que no se corrió. Es algo increíble lo que ha pasado en los últimos años agradezco todo el apoyo y cariño que he recibido en mi país, es muy especial", recalcó.

Recordar que Checo marca en la cuarta posición de la tabla general de pilotos. En lo que va de campaña subió a los podios en Azerbaiyán, Francia, Turquía y Estados Unidos. Pérez dará este miércoles por la mañana un show en Reforma para seguir calentando los motores de cara al Gran Premio de la Ciudad de México, donde promete sorpresa.

"Espero verlos a todos por allá, va a ser una gran carrera donde esperamos ganar", finalizó.

