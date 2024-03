Checo Pérez lamentó que no saldrá en primera fila en la Gran Premio de Arabia Saudita

Starting 3rd, was harder to keep today’s balance, now focus on to the race.

Let’s go with everything.

Terceros hoy, fue un balance más complicado que el día de ayer, ahora a enfocarnos a la carrera.

Vamos con todo. #SP11 pic.twitter.com/YN5ur3cJ2U

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 8, 2024