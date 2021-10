Checo Pérez: 'Ha sido un viernes positivo, deberíamos ir bien en calificación'

Still work to do tonight! I hope we can find a few tenths that will put us in the fight for the pole tomorrow!

Trabajo por hacer esta noche. ¡Espero que podamos encontrar unas décimas que nos pongan en la pelea por la pole mañana! #turkishgp pic.twitter.com/yefywsmB6L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 8, 2021