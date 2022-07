Checo Pérez: George Russell se disculpó con mexicano por contacto en GP de Austria

Sergio Pérez tuvo que abandonar durante su carrera de este domingo en el Gran Premio de Austria, después de un choque que tuvo con el piloto británico George Russell.

Russell y Pérez se encontraron en una curva, en donde el piloto de Mercedes no pudo esquivar al mexicano y lo contactó en la parte trasera de su monoplaza, situación que provocó que 26 vueltas después abandonara la carrera el mexicano.

El contacto se dio porque Russell quiso librar una curva de forma diagonal para poder regresar a la pista y Checo tomó la vuelta, sin darle mucho espacio, sumado a que frente a ellos tenían muy cerca al español Carlos Sainz, de Ferrari.

Esto generó el choque y por ende, vueltas después tuvo que retirarse Sergio Pérez de la carrera en donde Red Bull tenía la localía.

George Russell se disculpó con 'Checo' después de terminar la carrera y le dio una explicación del por qué se había presentado esta situación en la carrera de este domingo.

"Vi el video y creo que es difícil. Es decir, al principio hay monoplazas por todas partes y Checo hizo un movimiento audaz, saliendo así. Lo había hecho con Valtteri, que se quedó encima del bordillo para no chocar, que es exactamente lo que traté de hacer, pero con Carlos delante, no había mucho para frenar y girar el coche, no había adónde ir. Me disculpé obviamente al terminar la carrera", sentenció Russell a la F1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - HELMUT MARKO ARREMETIÓ CONTRA CHECO POR CHOCAR CON RUSSELL: 'FUE INNECESARIO'